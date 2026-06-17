Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Kriegshaber – Am Dienstag (16.06.2026) kam es zu einer Körperverletzung in der Saarburgstraße.
Gegen 20.30 Uhr kam es zum Streit zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf des Streits warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche in Richtung eines 34-Jährigen. Die Glasflasche zerbrach an einem Hindernis. Der 34-Jährige wurde durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt.
Der unbekannte Täter konnte noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Göggingen – Am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 23.30 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei am Fahrradständer jeweils mit Fahrradschloss befestigte Fahrräder in der Apprichstraße.
Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
---------- in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ----------
Göggingen – Am Dienstag (16.06.2026) entwendete ein 27-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Laden in der Eichleitnerstraße.
Der 27-Jährige konnte gegen 15.00 Uhr durch einen 38-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie er einen Laptop und einen Rucksack entwendete. Die hinzugerufene Polizei konnte den 27-Jährigen feststellen und vorläufig festnehmen.
Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 27-Jährige Klamotten trug, welche im Vorfeld in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt entwendet wurden.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.
Nach dem 27-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter beim AG Augsburg vorgeführt.
Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 27-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.
Der 27-jährige Tatverdächtige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Rucksack aus einem Spind in einer Umkleide eines Fitnessstudios in der Neuburger Straße.
Während ein 18-Jähriger beim Sport an der Örtlichkeit war, öffneten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise dessen Spind und entwendeten sowohl das Schloss, als auch den Rucksack samt Inhalt.
Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.
Innenstadt - Am Dienstag (16.06.2026) entwendete ein 37-Jähriger einen Kosmetikartikel aus einer Drogerie in der Bürgermeister-Fischer-Straße.
Der 37-Jährige konnte gegen 12.00 Uhr durch einen 40-jährigen Ladendetektiv dabei beobachtet werden, wie er den Kosmetikartikel entwendete. Die hinzugerufene Polizei konnte den 37-Jährigen feststellen. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde festgestellt, dass der 37-Jährige ein Messer mit sich führte.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen gegen den 37-Jährigen.
Dieser besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Dienstag (16.06.2026) im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto.
Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in der Langenmantelstraße. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.
------------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------
PP Schwaben Nord - Am Dienstag (16.06.2026) fand eine geplante und großangelegte Durchsuchungsaktion der Kriminalpolizei Augsburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.
In den frühen Morgenstunden durchsuchten Beamte mehrerer Dezernate der Kriminalpolizei zeitgleich fünf Objekte im Stadtgebiet Augsburg und ein Objekt im Landkreis Aichach-Friedberg. Bei den Objekten handelte es sich um Wohn-/Einfamilienhäuser.
Die Beamten des Betrugskommissariats führten über mehrere Wochen umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes des banden- und gewerbsmäßigen Betruges.
Insgesamt entstand dadurch nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein Vermögensschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich.
Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurde Gold im niedrigen sechsstelligen Bereich, welches noch keiner Straftat eindeutig zugeordnet werden konnte und zwei Schusswaffen, eine Schreckschusswaffe und eine Druckluftpistole, aufgefunden. Bei den von der Durchsuchung betroffenen Personen handelt es sich um vier Männer im Alter von 29, 26, 23 und 53, sowie um eine Frau im Alter von 28 Jahren.
Die Männer besitzen die kosovarische (29, 53), mazedonische (26) und palästinensische (23) Staatsangehörigkeit. Die Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, des PP München, der Bereitschaftspolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt.
Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Augsburg geführt und dauern weiter an.
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