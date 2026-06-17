WINTERRIEDEN/LKR. UNTERALLGÄU. Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem Pkw die B300 von Winterrieden in Richtung Boos. Kurz nach dem Ortsausgang Winterrieden setzte er zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw an. Während des Überholvorgangs bemerkte er einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 56-jährigen Deutschen gesteuert wurde. Der 43-Jährige erkannte, dass er den Überholvorgang nicht mehr rechtzeitig abschließen konnte. Beide Fahrzeugführer versuchten noch auszuweichen, dennoch kam es zum Frontalzusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 43-Jährigen von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese zum Liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise erlitten die beiden Fahrer, die jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs waren, lediglich leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Der Unfall wurde von der Polizeiinspektion Memmingen aufgenommen. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Winterrieden im Einsatz. (PI Memmingen)