NEUMARKT I.D.OPF. Bei einem Streit in einer Asylunterkunft ist am Montagmorgen ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen.

Am Montag, den 15.Juni, gegen 09:30 Uhr, ist in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Neumarkter Kastenstraße ein Streit unter drei Männern eskaliert. Die Polizei war bereits kurz nach der Mitteilung mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Der Hergang und die Hintergründe werden derzeit ermittelt. Zwei Personen, ein 18-jähriger und ein 22-jähriger Syrer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorläufig festgenommen. Mit dem Verdacht des versuchten Totschlags und der Freiheitsberaubung erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die beiden. Der dritte Beteiligte, ein 32-jähriger Syrer, wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.