OBERPFALZ. Zivilcourage ist ein wichtiger Baustein für ein sicheres und respektvolles Zusammenleben. Das Polizeipräsidium Oberpfalz setzt gemeinsam mit dem Dominik-Brunner-Förderverein ein Zeichen für demokratische Werte, gegenseitige Verantwortung und aktives Hinschauen. Schulen, Vereine und weitere Institutionen können ab sofort Informations- und Präventionsangebote zum Thema Zivilcourage nutzen.

Zivilcourage bedeutet nicht, sich selbst in Gefahr zu bringen. Sie beginnt häufig mit kleinen Gesten: aufmerksam sein, Hilfe organisieren, die Polizei verständigen oder Betroffene unterstützen. Gerade diese alltäglichen Handlungen tragen wesentlich dazu bei, Straftaten zu verhindern, Menschen zu schützen und das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Aus Sicht der Polizei ist Zivilcourage ein unverzichtbarer Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Wer Verantwortung übernimmt und nicht wegschaut, leistet einen wichtigen Beitrag zu einem respektvollen Zusammenleben und stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Besonders in der Oberpfalz zeigt sich immer wieder, wie wichtig gegenseitige Aufmerksamkeit und solidarisches Handeln für die Sicherheit aller sind.

Polizeipräsident Robert Fuchs: „Zivilcourage ist ein tragender Pfeiler unserer Gesellschaft – sie ergänzt staatliches Handeln und macht unsere Werte im Alltag sichtbar.“

Um das Bewusstsein für couragiertes und sicheres Handeln weiter zu fördern, arbeitet das Polizeipräsidium Oberpfalz mit dem Dominik-Brunner-Förderverein zusammen. Gemeinsam werden Präventionsveranstaltungen und Workshops für alle Schularten (ab 10. Klasse), Betriebe (Auszubildende), Vereine und Institutionen angeboten. Ziel ist es, Handlungssicherheit zu vermitteln und Menschen zu ermutigen, in kritischen Situationen Verantwortung zu übernehmen – ohne sich selbst zu gefährden.

Interessenten für Workshops und Präventionsvorträge können sich direkt an Bernhard Walter, Vorsitzender des Dominik-Brunner-Fördervereins, E-Mail: bernh.walter@t-online.de oder ihre örtlich zuständige Polizeiinspektion wenden.

Was ist Zivilcourage?

Detailreiche Information zum Thema sind der Website der Dominik Brunner Stiftung unter folgendem Link zu entnehmen: https://www.dominik-brunner-stiftung.de/was-ist-zivilcourage/

Sicher handeln statt wegschauen – Empfehlungen für mehr Zivilcourage:

ACHT GEBEN

Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr!

POLIZEI RUFEN

Ruf die Polizei unter dem Notruf 110!

HILFE HOLEN

Bitte andere Personen um Mithilfe!

DETAILS ERKENNEN

Präge Dir Tätermerkmale ein!

MITHELFEN

Kümmere Dich um Opfer!

MUND AUFMACHEN

Sag als Zeuge aus!

Veröffentlicht am 17. Juni um 13:45 Uhr