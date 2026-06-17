PASSAU. Ein Fußgängerdurchgang im Bereich der Mariahilfstraße in Passau wurde in der Nacht auf Dienstag, den 16.06.2026, mit Graffiti beschädigt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Bislang Unbekannte brachten an der Wand des Fußgängerdurchgangs einen Schriftzug mit politischem Bezug in schwarzer Farbe an. Die Schmierereien wurde inzwischen entfernt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau geführt.

Zeugenaufruf

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Schmiedgasse und der Mariahilfstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 0851/9511-0 mit der Polizei Passau oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 98421/ 868-1015

Veröffentlicht: 17.06.2026, 13:40 Uhr