HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Unbekannte entwendeten Kabel aus zwei Solarparks bei Hirschaid. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 20.45 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, verschafften sich die Diebe Zutritt zu den Solarparks in der Elmbergstraße in Hirschaid. Nachdem sie die Zäune überwunden hatten, stahlen die Täter Kupferkabel. Die entwendeten Kabel haben einen geschätzten Gesamtwert von etwa 30.000 Euro. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an den Solarparks neben der Autobahn A73, auf Höhe der Anschlussstelle Hirschaid, beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.