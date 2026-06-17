SENDEN. Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A7 in Richtung Würzburg, Höhe Autobahndreieck Hittistetten, ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich. Ein 77-jähriger Autofahrer geriet auf dem linken Fahrstreifen zu weit nach rechts und kollidierte mit dem Sattelzug eines 55-jährigen Fahrers. Dabei drehte sich der Pkw vor den Sattelzug und wurde mehrere Meter durch die Baustelle geschoben, bis beide Fahrzeuge an der Leitplanke zum Stillstand kamen.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Pkw, der nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden. Zur Abschleppung des Pkw musste der Abschleppdienst entgegen der Fahrtrichtung rückwärts herangeführt werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Am Sattelzug entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro, während der Schaden an der beschädigten Schutzplanke auf 4.000 Euro geschätzt wird.

Die Fahrbahn war für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt, wodurch sich ein Rückstau von über 10 Kilometern bildete. Trotz der Überleitung auf die B28 in Richtung Ulm floss der Verkehr nicht ab, da viele Fahrer auf eine kurze Verzögerung hofften.

Die Einsatzkräfte erreichten die Unfallstelle nur verzögert, da die Bildung einer Rettungsgasse im Baustellenbereich erheblich erschwert war. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme und Bergung auf die B28 abgeleitet. (VPI Günzburg)

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