888. Versuchter Raub – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Sonntag, 14.06.2026, gegen 04:30 Uhr, befand sich ein 21-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München in einem Schanigarten in der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt. Hier wurde er von einem bis dato unbekannten Täter und seinem Begleiter angesprochen.

Im Gespräch riss der Täter dem 21-Jährigen unvermittelt eine getragene Goldkette vom Hals, bevor er zu Fuß flüchtete. Der Begleiter entfernte sich ebenso vom Tatort. Der 21-Jährige verfolgte den Täter zu Fuß und verständigte den Polizeinotruf 110.

Im weiteren Verlauf verlor der Täter das Schmuckstück, so dass der 21-Jährige dieses wieder an sich nehmen konnte.

Im Bereich der Pestalozzistraße bog der Täter nach rechts in Richtung Stephansplatz ab. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei erbrachten keine neuen Hinweise auf den Täter und dessen Begleiter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, südeuropäische Erscheinung, ein radikal kurzer Haarschnitt 1-15 mm („BuzzCut“); trug eine kurze graue Jeans, schwarze Lederjacke und ein T-Shirt bzw. Polohemd

Begleiter:

Männlich, afrikanisches Aussehen, kleiner als der Täter; trug ein weißes T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pestalozzistraße, des Stephanplatzes, der Müllerstraße und der Thalkirchner Straße (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und seiner Begleitperson geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

889. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Raub – Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Montag, 15.06.2026, gegen 09:55 Uhr, befand sich eine 16-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München am Bahnhofsplatz. Dort wurde sie unvermittelt von einer zu dem Zeitpunkt unbekannten Täterin von hinten angegriffen, welche versuchte, ihr das Mobiltelefon gewaltsam zu entwenden.

Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der unbekannten Täterin und der 16-Jährigen, während derer die unbekannte Täterin der 16-Jährigen zwei Ohrringe und eine Haarklammer abnahm. Es gelang ihr jedoch nicht, das Mobiltelefon an sich zu nehmen.

Eine couragierte Passantin kam der 16-Jährigen zu Hilfe, nachdem sie die Situation bemerkte. Daraufhin entfernte sich die Täterin mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die Passantin informierte anschließend den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte die unbekannte Täterin etwa drei Stunden später durch Polizeibeamte in der Schillerstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 33-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die 16-Jährige wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Das Diebesgut konnte bislang nicht aufgefunden werden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die 33-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

890. Raubdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 14.06.2026, gegen 02:30 Uhr, befanden sich ein 37-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Hessen und ein 27-Jähriger mit russischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Hessen im Außenbereich einer Diskothek in der Sonnenstraße.

Dort unterhielten sich beide mit einer männlichen Person. In der Folge schlug diese unvermittelt nacheinander jeweils gegen den Kopf, so dass der 27- und der 37-Jährige bewusstlos zu Boden gingen. Im Anschluss flüchtete der Täter vom Tatort.

Mehrere umherstehende Diskothekenbesucher bemerkten die beiden hilfsbedürftigen Männer auf dem Boden, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Der 37- und der 27-Jährige mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort bemerkte der 37-Jährige, dass ihm im Rahmen der Tat Wertgegenstände entwendet worden waren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keine neuen Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sonnenstraße 3, insbesondere im Außenbereich der Diskothek (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

891. Rennradfahrer stürzt; eine Person verletzt – Perlacher Forst

Am Dienstag, 16.06.2026, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad der Marke Giant den asphaltierten Weg „Grenz-Geräumt“ im Perlacher Forst in Richtung Oberhaching. Der 36-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit einer Gruppe weiterer Rennradfahrer unterwegs.

Als sich die Gruppe an der Kreuzung zum Weg „Perlach-Geräumt“ verlangsamte, bemerkte der 36-Jährige dies zu spät und verbremste sich in der Folge, weswegen er stürzte. Durch den Sturz wurde der 36-Jährige schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 36-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Dies war der Grund, weswegen der Rennradfahrer bei dem Sturz keine Kopfverletzungen davongetragen hat.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrages.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei, grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

892. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch – Ramersdorf

Am Dienstag, 16.06.2026, gegen 23:30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie zwei männliche Personen aus den Verkaufsräumen eines Supermarktes flüchteten. Dabei sah der Zeuge, wie die beiden Personen Kartons trugen. Durch eine gleichzeitige Alarmauslösung wurde die Polizei verständigt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ.

Ca. zwei Stunden später meldete sich ein weiterer Zeuge beim Polizeinotruf, dem in der Nähe des S-Bahnhofes Giesing zwei Personen verdächtig vorkamen, die Kartons bei sich hatten.

Eine Kontrolle der beiden Personen, eines 17-Jährigen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München und eines 18-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München, am Bahnhofsplatz in Giesing erhärtete den Tatverdacht des Einbruchdiebstahls. Daraufhin wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung konnte zudem ermittelt werden, dass die beiden Tatverdächtigen vermutlich für einen weiteren Einbruch am Sonntag, 14.06.2026, gegen 22:00 Uhr, in einen Supermarkt im Stadtteil Perlach verantwortlich sein könnten.

In diesem Fall wurde nach dem gewaltsamen Eindringen in die Verkaufsräume des Supermarktes eine Registrierkasse mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag Bargeld entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen der Einbruchdiebstähle angezeigt und wieder entlassen.

Der 17-Jährige wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.