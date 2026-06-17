IMMENSTADT. Am Dienstag, 16.06.2026, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Julius-Kunert-Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Ein 69-jähriger Fahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Fahrzeug einer 38-jährigen Frau.

Im Auto des Unfallverursachers befanden sich vier Personen, von denen drei leicht und eine schwer verletzt wurden. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel wurde die Fahrbahn gereinigt und war für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren Kräfte des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Immenstadt und die Straßenmeisterei im Einsatz. (PI Immenstadt)

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