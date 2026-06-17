KULMBACH. Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Dienstagabend im Bereich der Basteigasse hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 31-jähriger deutscher Mann gemeinsam mit einem syrischen Bekannten unterwegs. Gegen 20.40 Uhr sprachen ihn im Bereich neben dem dortigen Parkhaus drei unbekannte Männer an. Die Drei stehen im Verdacht, kurz darauf den Geschädigten mittels eines Steins vom Boden bedroht zu haben.

Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Geldbeutel des 31-Jährigen entnommen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe.

Einer der Täter wird als etwa 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug schwarze Schuhe, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Jeans. Zudem soll er einen dunklen Bart und schwarze Haare gehabt haben.

Zu den beiden weiteren Männern liegen derzeit keine Personenbeschreibungen vor.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich der Basteigasse oder des Holzmarkts verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.