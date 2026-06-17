COBURG. Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt am Dienstagabend im Bereich der Ketschendorfer Straße ermittelt die Kriminalpolizei Coburg. Zur Klärung des Sachverhalts suchen die Beamten insbesondere eine bislang unbekannte Zeugin.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 22-jähriger Deutscher gegen 19.10 Uhr im Bereich einer Spielothek von insgesamt vier Personen angesprochen worden sein. Die Gruppe steht im Verdacht, die Herausgabe von Bargeld gefordert zu haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen einzelne Beteiligte den Mann zudem geschlagen haben.

Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Täter sollen Bargeld im Wert von 85 Euro erlangt haben.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts.

Von besonderer Bedeutung könnten die Wahrnehmungen einer älteren Dame sein, die sich zur Tatzeit in der Nähe des Geschehens aufgehalten haben soll. Die Frau wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Auch weitere Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich der Ketschendorfer Straße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.