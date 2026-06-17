BURGBERG I. ALLGÄU. Am Dienstag verunglückte ein 50-jähriger deutscher Mann tödlich in den Allgäuer Alpen. Angehörige meldeten ihn am Abend als vermisst, da er nicht wie gewohnt nach Hause zurückgekehrt war und nicht erreichbar war. Das Handy des Mannes konnte im Bereich des Grünten geortet werden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Noch in der Nacht fanden Einsatzkräfte den Mann leblos in unwegsamem Gelände an der Südkante des Grünten. Nach aktuellem Stand war der erfahrene Alpinist allein unterwegs und stürzte, wobei er tödliche Verletzungen erlitt.

Am Sucheinsatz waren Kräfte der Polizei Sonthofen, der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei, der Bergwacht sowie ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber beteiligt. (PI Sonthofen)

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