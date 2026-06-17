OBERSTDORF/LKR. OBERALLGÄU. Am Dienstagmorgen wurde bei der Polizeistation Oberstdorf der Aufbruch einer Berghütte am Gaisalpsee gemeldet. Laut Mitteiler befanden sich verdächtige Personen noch in nächster Nähe der Hütte. Folglich stiegen Beamte der Polizeiinspektion Sonthofen sowie zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe Allgäu in das Gebiet um den Gaisalpsee auf.

Die verdächtigen Personen hatten sich zunächst abseits des Weges versteckt gehalten, konnten jedoch schließlich von den Polizeibeamten gestellt werden. Es handelte sich um sechs Männer deutscher und ukrainischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Im Rahmen der Kontrolle konnten mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufgedeckt werden. Unter anderem besteht der Verdacht eines Vergehens der Wildfischerei und des unerlaubten Campierens in dem geschützten Gebiet. Weiterhin hatten sie ihren Müll in der freien Natur hinterlassen.

Ob die angetroffenen Männer auch für den Aufbruch der Hütte verantwortlich sind, müssen die weiteren Ermittlungen erst noch ergeben. An der Hütte entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeistation Oberstdorf 08322 96040 entgegen.

Wegen vermehrter Meldungen von Hirten und Hüttenwirten über Wildcamper und Sachbeschädigungen an Berghütten, wird die Alpine Einsatzgruppe Allgäu in den nächsten Wochen verstärkt Naturschutzkontrollen im Bereich der Allgäuer Alpen durchführen. (PI Sonthofen/PSt Oberstdorf)

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