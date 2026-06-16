BAYREUTH. Eine Frau starb am Dienstagnachmittag auf dem Bayreuther Marktplatz. Nach ersten Erkenntnissen erfasste sie ein Lkw auf Höhe einer dortigen Baustelle. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Kurz vor 16 Uhr ereignete sich der Vorfall vor dem Bayreuther Finanzamt in der Maximilianstraße. Aus bislang unklaren Gründen erfasste ein Lkw die 75-jährige Passantin aus dem Landkreis Kulmbach. Die Frau stürzte daraufhin mutmaßlich unter das Fahrzeug und wurde von diesem überrollt.

Der 53-jährige deutsche Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Er und zwei Zeugen wurden an der Unfallstelle durch ein Kriseninterventionsteam psychologisch betreut.

Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr waren zahlreich in der Fußgängerzone im Einsatz und errichteten am Unglücksort einen Sichtschutz.

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt sind mit der Unfallaufnahme betraut. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth von einem Unfallsachverständigen unterstützt.