MAUERSTETTEN. Am Nachmittag des 15.06.2026 wurde eine 57-jährige deutsche Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen.

Der 36-jährige deutsche Tatverdächtige stellte sich am Vormittag des 15.06.2026 in München der Polizei und gab dort an, eine schwere Straftat in Mauerstetten begangen zu haben. Aufgrund dieser Angaben wurde ein Großeinsatz der Polizei eingeleitet. Kräfte der Polizeiinspektion Kaufbeuren, der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren und der Kriminalpolizeiinspektion Kempten waren vor Ort, um die Wohnung der geschädigten Frau zu durchsuchen und Spuren zu sichern. In der Wohnung wurde die 57-Jährige schließlich tot aufgefunden.

Der Tatverdächtige, der aus dem familiären Umfeld der Frau stammt und bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde er heute, 16.06.2026, beim Amtsgericht Kempten dem Haftrichter vorgeführt. Der zuständige Haftrichter ordnete die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Tathergang und zum Motiv, werden von der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten geführt. (KPS Kaufbeuren)

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