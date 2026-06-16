WAIDHAUS, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Im Rahmen einer Grenzkontrolle kontrollierten am Freitag, den 12.Juni, Grenzfahnder einen schwarzen Mercedes und stellten dabei einen hohen Bargeldbetrag sicher. Es steht der Verdacht der Geldwäsche im Raum. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus kontrollierten am Freitag, den 12.Juni, einen schwarzen Mercedes. Der Fahrer, ein 33-jähriger Tscheche konnte dabei keinen Führerschein vorzeigen. Weitere Überprüfungen auf der Dienststelle ergaben nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Kontrolle durchsuchten die Beamten das Fahrzeug. Dabei fanden sie im Kofferraum eine größere Menge Bargeld. Der Fahrer gab zunächst an, dass es sich um einen Betrag von rund 700.000 Euro handeln würde. Zur weiteren Klärung wurde das Fahrzeug eingehend untersucht. Nach erster Einschätzung durch die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. haben sich tatsächlich insgesamt 850.000 Euro im Fahrzeug befunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat Ermittlungen zum Verdacht der Geldwäsche aufgenommen. Der Fahrer hat nun die Herkunft des Geldes darzulegen, bevor dieses wieder an ihn ausgehändigt werden kann.