Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Bereits am Samstag (13.06.2026), gegen 18.00 Uhr bedrohte und beleidigte ein bislang unbekannter Täter einen 53-Jährigen in einem Café in der Mittelstraße.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, zu melden.
Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (14.06.2026), 23.00 Uhr, bis Montag (15.06.2026), 07.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke Canyon aus einem Garten in der Billerstraße.
Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, zu melden.
Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (13.06.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (15.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke KTM aus einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kaltenhoferstraße.
Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, zu melden.
Hochzoll - Im Zeitraum von Samstag (13.06.2026), 18.30 Uhr, bis Sonntag (14.06.2026), 15.30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Roller der Marke Piaggio in der Nebelhornstraße.
Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, zu melden.
Lechhausen – Am Montag (15.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Autofahrer und einem 19-Jährigen Autofahrer in der Meraner Straße. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.
Gegen 18.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Meraner Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen.
Durch den Unfall wurden der 25-Jährige schwer verletzt. Der 19-Jährige wurde lediglich leicht verletzt.
An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.
Dieser besitzt die slowenische Staatsangehörigkeit.
Lechhausen – Am Montag (15.06.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Haustüre eines Einfamilienhauses in der Waibelstraße.
Gegen 19.15 Uhr nahm eine 66-Jährige einen lauten Knall vor ihrem Haus war. Die Unbekannten warfen die Glasscheibe ihrer Haustüre mittels eines Stücks Holzes ein.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, zu melden.
Innenstadt – Am Montag (15.06.2026) stellte die Polizei im Paul-Ben-Heim-Weg ein Springmesser bei einem 21-Jährigen fest.
Gegen 19.00 Uhr kontrollierten die Beamten den 21-Jährigen. Im Rahmen dieser stellten die Beamten ein Springmesser bei dem 21-Jährigen fest.
Das Messer wurde sichergestellt.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 21-Jährigen.
Dieser besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Bereits am Samstag (13.06.2026) verletzten mehrere bislang unbekannte Täter einen 26-Jährigen in der Maximilianstraße. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.
Gegen 05.15 Uhr gingen die Unbekannten den 26-Jährigen körperlich an und schlugen ihn. Die unbekannten Täter konnten vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdelikts.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der 0821/323-2110, zu melden.
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