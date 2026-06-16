Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (14.06.2026), 23.00 Uhr, bis Montag (15.06.2026), 07.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke Canyon aus einem Garten in der Billerstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, zu melden.

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (13.06.2026), 12.00 Uhr, bis Montag (15.06.2026), 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke KTM aus einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kaltenhoferstraße.

Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Telefonnummer 0821/323-2510, zu melden.