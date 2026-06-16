KRAIBURG, LKR. MÜHLDORF A. INN. Am Dienstagmorgen, 16. Juni 2026, kam es in Kraiburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen erlag. Die Polizeiinspektion Waldkraiburg führt die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am Dienstag, 16. Juni 2026, gegen 08:30 Uhr, kam auf der Staatsstraße 2092 ein 65-Jähriger Kraftradfahrer, aus dem Landkreis Mühldorf a. Inn, aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu und verstarb, trotz sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen, noch an der Unfallstelle.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Die Polizeiinspektion Waldkraiburg hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen aufgenommen