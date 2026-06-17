LANDKREISE DINGOLFING-LANDAU, STADT u. LKR. LANDSHUT. Nach einer Serie von Wohnungseinbrüchen Anfang des Jahres im Raum Landshut sowie im Landkreis Dingolfing-Landau stehen drei Männer im Alter von 18 und 23 Jahren aufgrund der bisherigen Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Landshut im Verdacht, für zahlreiche Einbrüche bzw. Versuche verantwortlich zu sein.

Bereits Mitte März 2026 konnten nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederviehbach drei Deutsche im Alter von 18 und 23 Jahren vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ergingen nach der Festnahme Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen.

Anhand der an den jeweiligen Tatorten, u. a. gesicherten DNA-Spuren konnten insgesamt 17 Wohnungseinbrüche bzw. Versuche ermittelt werden, die mutmaßlich dem Trio zuzuordnen sind. Der Beuteschaden wird insgesamt auf rund 17.000 Euro geschätzt, der durch die Einbrüche verursachte Schaden dürfte nach bisherigem Stand ähnlich hoch sein.

Während sich zwei der Tatverdächtigen noch in Untersuchungshaft befinden wurde der Untersuchungshaftbefehl gegen einen zur Tatzeit 18-jährigen Mittäter gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Teile der Tatbeute, bspw. Schmuck, konnten zugeordnet und an die Geschädigten ausgehändigt werden.

Veröffentlicht: 17.06.2026, 13.35 Uhr