879. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Sexualdelikt – Solln

Am Montag, 15.06.2026, gegen 02:00 Uhr, verschaffte sich ein 48-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach gewaltfrei Zugang zu einem Einfamilienhaus. Dort hielt er sich erst einige Zeit unbemerkt auf, bevor er sich in das erste Obergeschoss begab und sich dort mit unbekleidetem Unterkörper in ein Bett legte. In diesem befand sich eine 20-jährige und deren 24-Jähriger Lebensgefährte mit Wohnsitz in München.

Als die beiden hierdurch aufwachten, kam es zu einer Rangelei zwischen dem 48-Jährigen und dem 24-Jährigen. Diese verlagerte sich im weiteren Verlauf in das Erdgeschoss.

Durch die Rangelei wachte auch der 55-Jährige Hauseigentümer auf.

Gemeinsam konnte der 48-Jährige bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife festgehalten werden.

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und u.a. wegen der sexuellen Nötigung und dem Hausfriedensbruch angezeigt.

Da der 48-Jährige psychische Auffälligkeiten aufwies, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 15.