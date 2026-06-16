GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Ein 61-jähriger Mann kam am Montagabend, 15. Juni 2026, auf dem Radweg am Loisachufer aus bislang ungeklärter Ursache ums Leben. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 61-Jähriger am Montagabend (15. Juni 2026) mit seinem Fahrrad im Bereich Garmisch-Partenkirchen den Radweg am Loisachufer und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache etwa hundert Meter vor dem Kreuzsteg vom Radweg die ca. 2 Meter hohe Böschung in Richtung Loisach hinunter.

Passanten aus Bremen fanden den Verunfallten dort gegen 20.40 Uhr liegend auf. Einer der Ersthelfer, ein 65-jähriger Arzt, leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Ein hinzugerufener Notarzt konnte kurze Zeit später jedoch nur noch den Tod des Garmisch-Partenkirchners feststellen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II sind nun die Hintergründe sowie die genauen Todesumstände des Mannes Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die durch die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen geführt werden.