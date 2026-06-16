HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Unbekannte Täter haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes mehrere Baumaschinen von einer Baustelle im Gemeindeteil Erlach entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter hatten es auf eine umzäunte Baustelle am Pendlerparkplatz in der Erlacher Hauptstraße abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie zwischen Freitagnachmittag, 12. Juni, und Montagmorgen, 15. Juni, mehrere Arbeitsgeräte, darunter zwei Teerfräsen, eine Rüttelplatte sowie zwei Stampfer.

Der Zeitwert der gestohlenen Maschinen liegt bei über 20.000 Euro. Für den Abtransport der Geräte dürfte mindestens ein Kastenwagen oder ein vergleichbares Fahrzeug erforderlich gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Maschinen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.