POSTBAUER-HENG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Im Zuge der Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts vom Mittwoch, 8. Oktober 2025, in Postbauer-Heng haben Einsatzkräfte am Donnerstag, 11. Juni 2026, mehrere Durchsuchungs- und Festnahmemaßnahmen vollzogen.

Die Kriminalpolizei Regensburg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weiterhin umfangreiche Ermittlungen wegen des versuchten Tötungsdelikts vom 8. Oktober 2025 im Gewerbegebiet Postbauer-Heng durch. Dazu ergaben sich konkrete Verdachtsmomente gegen mehrere Tatverdächtige, sodass unter der Koordination der Kriminalpolizei Regensburg am Donnerstag, 11. Juni, an insgesamt acht Objekten im Regierungsbezirk Mittelfranken Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch Kriminalbeamte eines Kriminalfachdezernats in Nürnberg sowie geschlossene Einheiten aus Mittelfranken. Im Zuge des Einsatzes wurde ein Haftbefehl gegen einen 29-jährigen deutschen Tatverdächtigen vollstreckt. Zur Vollstreckung des Haftbefehls wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth und aufgrund einer gerichtlichen Eilanordnung des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth ein Hotelzimmer im Bereich Erlangen durchsucht. Dort konnte der 29-jährige Mann festgenommen werden. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte verschiedenste Gegenstände sicher. Sämtliche sichergestellten Gegenstände werden nun kriminaltechnisch untersucht und ausgewertet. Während der Durchsuchung des Hotelzimmers wurde zudem ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger angetroffen, der unabhängig von dem hiesigen Ermittlungsverfahren aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gesucht wurde. Auch er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Im Rahmen seiner Festnahme leistete der zufällig anwesende 23-jährige Mann erheblichen Widerstand. Die Ermittlungen wurden aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Bereits im Vorfeld der Maßnahmen waren zwei weitere Tatverdächtige festgenommen worden. Hierbei handelt es sich um einen 26-jährigen niederländischen Staatsangehörigen, der aufgrund eines EU-Haftbefehls in den Niederlanden festgenommen wurde, sowie um einen 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Bereich Mittelfranken aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls in anderer Sache festgenommen wurde. Beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zu den Hintergründen des versuchten Tötungsdelikts sowie zur Beteiligung der festgenommenen und inhaftierten Tatverdächtigen dauern an.

Veröffentlicht am 16. Juni um 9.57 Uhr