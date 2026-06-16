Gemeinsame Presseerklärung des PP Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vom 15.06.2026

Nach Tötungsdelikt am Sonntagabend - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Der 27-jährige Tatverdächtige wurde nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschat Aschaffenburg am Amtsgericht vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Mordes die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Hintergründen der Tat gehen unterdessen weiter. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ergänzt werden, dass es sich bei dem 27-Jährigen um den Schwiegersohn der Verstorbenen gehandelt hat. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Ursprungsmeldung vom 14.06.2025

Frau leblos aufgefunden - Tatverdächtiger festgenommen - Kriminalpolizei ermittelt

ELSENFELD, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend fanden Zeugen eine leblose Frau in der Nähe des Bahnhofs und alarmierten umgehend Polizei und Rettungsdienst. Dem Sachstand nach wurde die Frau mit einem Messer verletzt und erlag ihren schweren Verletzungen später in einem Krankenhaus. Ein Angehöriger, der im Verdacht steht, der Frau die Verletzungen beigebracht zu haben, konnte festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Mitteilung über verletzte Frau - Einsatzkräfte zügig vor Ort

Gegen 18:30 Uhr ging über den Polizeinotruf die Mitteilung über eine verletzte Frau am Elsavatal-Radweg ein. Dem aktuellen Sachstand nach hatte die Frau schwere Verletzungen, die von einem Messer herrührten. Der Rettungsdienst und die Polizei waren schnell mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die 60-jährige Frau mit afghanischer Staatsangehörigkeit wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und erlag dort ihren schweren Verletzungen.

Festnahme eines dringend tatverdächtigen Angehörigen

Kurze Zeit später betrat ein 27-jähriger Familienangehöriger der Frau, gegen den sich nach ersten Erkenntnissen zwischenzeitlich ein Tatverdacht ergeben hat, die Räume der Polizeiinspektion Obernburg und stellte sich dem Tatvorwurf. Der Mann, ebenfalls mit afghanischer Staatsangehörigkeit, wurde widerstandlos festgenommen.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen übernommen - Hintergründe bislang unklar

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort zusammen mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen. Hierbei wurden unter anderem erste Zeugen befragt und Spuren gesichert. Das mögliche Motiv des Tatverdächtigen ist derzeit noch unklar.