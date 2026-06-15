Dem Sachstand nach hat der 67-jährige Reinhard Renninger seine Wohnanschrift in der Kissinger Straße am Montag, gegen 12:15 Uhr, verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 180 cm groß

Kräftige Statur

Graue, kurze Haare

Schnauzbart und Brille

Trägt eine grüne Cordhose mit Hosenträgern, ein schwarz kariertes Hemd, schwarze Sicherheitsschuhe, eine schwarze Mütze und eine schwarze Fleece-Jacke mit blauem Logo

Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.