15.06.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
OERLENBACH, OT ELTINGSHAUSEN, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Montagmittag wird eine 67-jähriger Deutscher vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Bad Kissinger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Dem Sachstand nach hat der 67-jährige Reinhard Renninger seine Wohnanschrift in der Kissinger Straße am Montag, gegen 12:15 Uhr, verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 180 cm groß
- Kräftige Statur
- Graue, kurze Haare
- Schnauzbart und Brille
- Trägt eine grüne Cordhose mit Hosenträgern, ein schwarz kariertes Hemd, schwarze Sicherheitsschuhe, eine schwarze Mütze und eine schwarze Fleece-Jacke mit blauem Logo
Hinweise nimmt die Polizei Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.