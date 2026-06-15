MEMMINGEN. Am Sonntag, den 14.06.2026, gingen am frühen Nachmittag aus einem Mehrfamilienhaus in der Lotzerstraße mehrere Notrufe aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung ein. Es kam daraufhin zu einem größeren Polizeieinsatz, bei welchem Einsatzkräfte der umliegenden Polizeiinspektionen sowie der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Memmingen im Einsatz waren.

Vor Ort konnte eine leblose, 88-jährige Person festgestellt werden, welche trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch am Einsatzort verstarb. Im Zuge der ersten Ermittlungen konnte durch die Polizei ein 35-jähriger deutscher Tatverdächtiger, der hier noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wegen des Anfangsverdachtes des Totschlags vorläufig festgenommen werden.

Die zuständige Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen ordnete die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der genaue Ablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der momentanen Ermittlungen, welche durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geführt werden. (KPI Memmingen)

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