NEU-ULM. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum Festakt am 24.06.2026 um 13:30 Uhr ins Edwin-Scharff-Haus in die Silcherstraße 40 in 89231 Neu-Ulm ein, bei dem KOR Thorsten Ritter in sein Amt als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm eingeführt und LPD Michael Keck in den Ruhestand verabschiedet wird.

Für nähere Informationen und zur Teilnehmerplanung bitten wir Sie, sich bis Montag, 22.06.2026, 10:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden. Ein gebührenpflichtiger Parkplatz befindet sich vor Ort. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).