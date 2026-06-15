WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Ein Regal auf einer Wohnungsterrasse im Weidenberger Ortsteil Neunkirchen a.Main fing am frühen Sonntagabend Feuer. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Der Bewohner einer Untergeschosswohnung in der Seulbitzer Straße registrierte am Sonntag kurz vor 18 Uhr zunächst einen lauten Knall aus Richtung seiner Terrasse. Beim sofortigen Blick nach draußen bemerkte er Flammen, die aus einem Regal an der Hauswand schlugen. Einer herbeigeeilten Streife der Verkehrspolizei Bayreuth gelang es, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, bis die Feuerwehr eintraf und vollständig löschte. Alle Anwohner des Mehrfamilienhauses brachten sich rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit. Die Kriminalpolizei schätzt den entstandenen Brandschaden an Regal, Fassade, dem angrenzenden Fenster und Rollladen auf etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur noch ungeklärten Brandursache aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo unter 0921/506-0 entgegen.