0882 – Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

Spickel-Herrenbach – Am heutigen Montag (15.06.2026) kam es zum Verkehrsunfall zwischen dem 62-Jährigen Fahrer eines Lkw und einer 70-jährigen Fahrradfahrerin in der Berliner Allee. Die 70-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 10.00 Uhr übersah der 62-jährige Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang die querende 70-jährige Fahrradfahrerin. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch die Fahrradfahrerin unter das Fahrzeug geriet. Die 70-Jährige erlitt tödliche Verletzungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Im Bereich der Berliner Allee kam es den gesamten Vormittag zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Der 62-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0883 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Oberhausen – Am Sonntag (14.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooterfahrer in der Donauwörther Straße.

Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Gegen 08.00 Uhr befuhr ein 34-Jähirger auf einem E-Scooter die Donauwörther Straße. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Der 34-jährige Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0884 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Innenstadt – Am Sonntag (14.06.2026) entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Gemälde aus einem Parkhaus in der Ludwigstraße.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0885 – Kriminalpolizei ermittelt nach schadensträchtigem Brand

Lechhausen - Am Sonntag (14.06.2026) kam es an einer Sporthalle in der Eppaner Straße zu einem schadensträchtigen Brand.

Gegen 07.00 Uhr geriet die Sporthalle in Brand. Das Feuer breitete sich durch die Zwischendecke in weitere Gebäudeteile aus, weswegen das Dach zu Teilen abgetragen werden musste. Der Brand konnte letztlich durch die Berufsfeuerwehr Augsburg in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren des Stadtgebiets Augsburg und des THWs Augsburg gelöscht werden.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Nach jetzigem Erkenntnisstand geht diese jedoch von einem technischen Defekt an den Wechselrichtern der an der Halle angebrachten PV Anlage aus.

Durch den Einsatz kam es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch Sperrung der umliegenden Straßen.

Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro - 1.000.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

0886 – Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch und bittet um Mithilfe

Innenstadt – Am Freitag (12.06.2026) gegen 21.20 Uhr versuchten sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Lauterlech zu verschaffen.

Eine 78-Jährige Frau konnte zwei bislang unbekannten Täter wahrnehmen, welche versuchten in die Nachbarswohnung einzubrechen.

Die Frau verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die beiden Täter konnten noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Ein Beuteschaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe.

Zeugen, welche im Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, zu melden.

0887 – Kriminalpolizei ermittelt nach Raub und bittet um Mithilfe

Spickel-Herrenbach – Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Raub Am Eiskanal.

Gegen 23.30 Uhr lief ein 29-Jähriger Am Eiskanal in nördliche Richtung und traf hierbei auf eine Personengruppe bestehend aus einem 15-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Die Personengruppe forderte den 29-Jährigen zunächst zur Herausgabe seiner Umhängetasche auf. Da er dies verneinte, wurde ihm diese mit Gewalt entrissen.

Die Personengruppe entfernte sich im Anschluss. Der 15-Jährige und der 18-Jährige konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Gruppe erbeutete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdeliktes gegen den 15-, den 18-Jährigen, sowie einen bislang unbekannten Täter.

Beide wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 15-Jährige besitzt die deutsche, der 18-Jährige die rumänische Staatsangehörigkeit.

Bei der dritten Person, soll es sich um eine männliche Person, im Alter von 16 – 20 Jahren, mit südlichem Aussehen handeln.

Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe.

Zeugen, welche im Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, zu melden.