PASSAU, VILSHOFEN, LKR. PASSAU. Erneut haben am vergangenen Wochenende Telefonbetrüger zugeschlagen und in zwei Fällen mehrere tausend Euro erbeutet.

Fall 1

Ein 82-Jähriger erhielt am Samstag, 13.06.2026, kurz nach Mitternacht einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Nach Angaben des Anrufers soll es in der Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sein; auch soll das Anwesen des 82-Jährigen im Visier der Einbrecherbande sein. Kurze Zeit später übergab der Rentner einem unbekannten Mann an der Wohnungstüre einen Würfeltresor mit mehreren tausend Euro Bargeld.

Zeugen, die am Samstag, 13.06.2026, in der Zeit zwischen 00.15 Uhr und 00.40 Uhr im Bereich der Alten Straße/Georg-Philipp-Wörlen-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2

Bereits am Freitag, 12.06.2026, erbeutete ein Unbekannter nach einem vorausgegangen Anruf eines ebenfalls falschen Polizeibeamten aus der Wohnung rund 3000 Euro. Die Betrüger gingen in gleicher Weise wie tags darauf in Grubweg vor. Sie machten der 87-jährigen Frau glaubhaft, dass es in der Nähe zu Einbrüchen gekommen sei, weshalb die Polizei ihre Wohnung überprüfen müsse. In dem Glauben, bei dem Unbekannten Mann handelte es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten gewährte sie diesem schließlich Zugang zur Wohnung. Der Mann blieb unerkannt.

Zeugen, die am Freitag, 12.06.2026, in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und ca. 17.30 Uhr im Bereich der Oberhausleitenstiege/Angerstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich ebenfalls mit der Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 3

Am Freitag, 12.06.2026, bekam ein 89-Jähriger aus Vilshofen einen Anruf in russischer Sprache. Die Anruferin, die sich als Enkelin des Mannes ausgab, bat um 20.000 Euro, da sie angeblich einen Verkehrsunfall verschuldete und deshalb eine Kaution hinterlegen müsse. Der 89-Jährige erkannte jedoch den Betrug und beendete richtigerweise das Telefonat.

Kurze Zeit später erschienen zwei Männer an der Eingangstüre des Mehrfamilienhauses und forderten den Mann in russischer Sprache auf, die Haustüre zu öffnen. Nachdem sich der 89-Jährige weigerte, entfernten sich die beiden ca. 25 Jahre alten unbekannten Männer ohne Tatbeute mit einem weißen Fahrzeug.

Zeugen, die am Freitag, 12.06.2026, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und ca. 20.30 Uhr im Bereich der Martin-Luther-Straße/Aidenbacher Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Vilshofen, Tel. 08541/9613-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 15.06.2026, 13.25 Uhr