BAMBERG. Eine Seniorin ist bereits am 2. Juni 2026 in Bamberg Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verwickelte ein bislang unbekanntes Pärchen eine Seniorin in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf umarmten sie gegen 12.20 Uhr die überrumpelte Rentnerin und entwendeten in diesem Moment eine getragene Goldkette im Wert von rund 1.000 Euro. Der Trickdiebstahl fand in der Rotensteinstraße auf Höhe der Hausnummer 10 statt.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Der männliche Täter ist etwa 40 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare, ein rundes Gesicht und sprach gebrochen Deutsch. Er trug ein weißes Hemd sowie ein schwarzes Sakko und führte nach Angaben der Geschädigten mehrere Goldketten bei sich. Er ist kein Bart- oder Brillenträger.

Die weibliche Täterin ist etwa 30 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und schlank. Sie sprach ebenfalls gebrochen Deutsch. Sie trug die Haare zu einem schwarzen Pferdeschwanz gebunden, der bis zum Nacken reichte.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die im Bereich der Rotensteinstraße am Tattag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder in ähnlicher Weise bestohlen wurden, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.