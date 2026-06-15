OBERSTAUFEN/WIEDEMANNSDORF. Am Montag, 15.06.2026, gegen 05:00 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung in einem leer stehenden Gebäude gemeldet. Im weiteren Verlauf geriet das Gebäude in Brand, Flammen schlugen aus dem Dach.

Etwa 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Personen wurden bei Brand nicht verletzt. Der Sachschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten. (KPI Kempten)

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