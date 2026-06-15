LKR. REGEN. Am Freitagnachmittag, 12.06.2026, ereignete sich bei Holzarbeiten in einem Waldstück ein Unfall, bei dem ein 15-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Gegen 17:30 Uhr befanden sich ein 46-Jähriger und der 15-Jährige gemeinsam bei Holzarbeiten in einem Waldstück im Landkreis Regen. Beim Umschneiden eines Baumes fiel dieser aus bislang ungeklärter Ursache auf den Jugendlichen, der dadurch unter dem Baum eingeklemmt wurde.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 15-Jährige aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch am Unfallort.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung des genauen Unfallhergangs, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 15.06.2026, 11:45 Uhr