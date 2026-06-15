WURMSHAM, LKR. LANDSHUT. Am Samstag, 13.06.2026, meldete ein 18-jähriger Rollerfahrer über den Notruf, dass er soeben von einem unbekannten Mann überfallen worden sei.

Nach Angaben des 18-Jährigen fuhr dieser gegen 05.45 Uhr mit seinem Roller auf der Kreisstraße LA 50 von Oberbreitenau in Richtung Pauluszell. Kurz vor Pauluszell soll ihn ein Fußgänger angehalten und zunächst nach Bargeld für Treibstoff gebeten haben. Im Laufe des Gesprächs entwende der Täter dann einen zweistelligen Betrag aus dem Helmfach des Rollers, schubste den 18jährigen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein, etwa 180 cm groß, kräftige Statur, er sprach nach Angaben des 18-Jährige gebrochen Deutsch, dunkel gekleidet, zum Zeitpunkt des Überfalls soll er er eine FFP-2-Maske getragen haben.

Der Rollerfahrer blieb unverletzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht: 15.06.2026, 10.42 Uhr