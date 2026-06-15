GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. In den Abendstunden des 9. Juni 2026 kam es in Geretsried zu einem Rauschgifteinsatz der Kriminalpolizei Weilheim. Zwei 21 und 18 Jahre alte Männer aus dem nördlichen Münchener Umland wollten einem 28 Jahre alten Geretsrieder ein halbes Kilogramm Kokain verkaufen. Die Polizei schlug zu und nahm bei der Übergabe alle drei Personen fest. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Das Rauschgiftkommissariat 4 der Kriminalpolizei Weilheim hat nach umfangreichen Ermittlungen und verdeckten Einsätzen einen Kokainhandel aufgedeckt und drei Personen festgenommen.

Zwei Männer aus dem nördlichen Münchener Umland, ein 21-jähriger deutsch-serbischer und 18-jähriger deutscher Staatsangehöriger, wollten einem 28 Jahre alten Geretsrieder ein halbes Kilogramm Kokain verkaufen.

Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse griffen die Einsatzkräfte in den späten Abendstunden des 9. Juni 2026 bei der geplanten Rauschgiftübergabe ein und nahmen alle drei Personen fest.

Gegen den 21-jährigen Verdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und er wurde umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 18-Jährige und der 28-Jährige wurden nach Durchführung diverser polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen.

Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft München II und der Kriminalpolizei Weilheim dauern an.