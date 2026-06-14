0872 – Polizei ermittelt nach exhibitionistischer Handlung

Kriegshaber - Am Samstag (13.06.2026) zeigte sich ein Mann unsittlich gegenüber zwei Kindern im Supplypark in der Pearl-S.-Buck-Straße.

Gegen 13.45 Uhr befanden sich zwei sechs und zehn Jahre alte Geschwister im Park und spielten. Hier wurden sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, ob er ihnen „etwas zeigen“ solle. Der Mann öffnete daraufhin seine Hose und manipulierte an seinem Glied.

Die beiden Kinder liefen daraufhin nach Hause und berichteten dort von dem Vorfall.

Eine sofortige polizeiliche Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg.

Die Kinder beschrieben den Mann wie folgt:

Ca. 50 - 70 Jahre alt, graue Haare, kräftige Statur, er trug ein T-Shirt in kräftigem blau und eine kurze Hose. Er führte ein Fahrrad und einen weißen Eimer mit sich.

Die Polizei ermittelt nun wegen sexuellem Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt gegen den unbekannten Mann.

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten oder den Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

0873 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Universitätsviertel - Bereits am Mittwoch entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Lilienthalstraße.

Der Geschädigte stellte seinen E-Scooter gegen 08.00 Uhr vor der Wohnungstüre ab. Gegen 17.00 Uhr stellte er das Fehlen des E-Scooters fest.

Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters oder den bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

0874 - Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Göggingen - Am Sonntag (14.06.2026) bemerkte eine zivile Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer, der mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und sich einer Polizeikontrolle entzog.

Gegen 03.30 Uhr stellte die zivile Polizeistreife einen Pkw in Inningen fest, der durch seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit auffiel. Auf der Landstraße zwischen Inningen und Göggingen überholte der 24-Jährige trotz Überholverbots und mit überhöhter Geschwindigkeit einen weiteren Pkw. Einer anschließenden Verkehrskontrolle versuchte sich der Fahrer zu entziehen, in dem er sämtliche Anhaltesignale missachtete, nach rechts in die Bürgermeister-Ulrich-Straße einbog und hier auf Geschwindigkeiten bis 160 km/h beschleunigte.

Die Streife verlor das Fahrzeug zunächst aus den Augen, es konnte jedoch wenig später an der Halteradresse in Königsbrunn festgestellt werden. Nach mehrmaliger Aufforderung öffnete der 24-Jährige die Tür und räumte schließlich ein, der Fahrer des Fahrzeugs gewesen zu sein.

Der Führerschein des Mannes wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und weiterer Delikte gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0875 - Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Innenstadt - Am Sonntag (14.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife einen E-Scooterfahrer an der Ecke Grottenau/Theaterstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 06.00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger auf einem E-Sccoter die Grottenau. Die Polizei kontrollierte den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den Mann.

Der 26-Jährige hat die marokkanische Staatsangehörigkeit.

0876 - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall und weiterer Delikte

Oberhausen - Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Dieselstraße Ecke Donauwörther Straße.

Ein 20-Jähriger befuhr gegen 22.30 Uhr die Dieselstraße in einem Pkw in westlicher Fahrtrichtung und wollte nach links in die Donauwörther Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 46-Jährigen, der die Dieselstraße in östlicher Richtung befuhr.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 27.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte gegen den 20-Jährigen.

Der 20-Jährige hat die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Der 46-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

0877 - Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Innenstadt - Am Samstag befuhr ein 21-jähriger Autofahrer die Grottenau mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Gegen 21.45 Uhr stellte eine Polizeistreife den 21-Jährigen fest, wie dieser die Grottenau befuhr und mit überhöhter Geschwindigkeit in die Volkhartstraße abbog. Anschließend fuhr der 21-Jährige auf der Volkhartstraße mit bis zu 105 km/h.

In der Gesundbrunnenstraße wurde der 21-Jährige einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden der Führerschein und der Pkw Mercedes des Mannes beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den Mann.

Der 21-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0878 - Polizei ermittelt wegen Ordnungswidrigkeit nach Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) kontrollierte eine Polizeistreife eine Autofahrerin am Moritzplatz, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Gegen 07.30 Uhr kontrollierten die Beamten eine 18-jährige Autofahrerin. Hierbei wurden Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf THC und Kokain.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei der 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz gegen die 18-Jährige.

Die 18-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit.

0879 - Polizei ermittelt nach Widerstand und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) leistete ein 49-Jähriger Widerstand und griff mehrere Polizeibeamte an.

Gegen 23.45 Uhr wurde der Polizei eine betrunkene Person gemeldet, welche mehrfach auf die Straße Klinkertorplatz und Volkhartstraße lief.

Bei der Polizeikontrolle zeigte sich der 49-Jährige unkooperativ, er beleidigte die eingesetzten Beamten und griff diese schließlich an. Bei der anschließenden Fesselung leistete der Mann Widerstand.

Da eine Eigengefährdung des Mannes und die Begehung weiterer Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann für den Rest der Nacht in den Polizeiarrest gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gegen den 49-Jährigen.

Der 49-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) leistete ein 34-Jähriger bei einer Polizeikontrolle Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte.

Gegen 02.00 Uhr konnten Polizeibeamte beobachten, wie der sichtlich betrunkene 34-Jährige auf einen E-Scooter aufsteigen wollte. Aus diesem Grund kontrollierten sie den Mann und stellten dabei fest, dass dieser beim Schieben des E-Scooters bereits einen Pkw beschädigt hatte.

Bei der Feststellung seiner Personalien beleidigte der 34-Jährige die Polizeibeamten und schlug einem von ihnen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Als der 34-Jährige daraufhin gefesselt werden sollte, spuckte er in Richtung der Streife und biss einen weiteren Polizeibeamten mehrmals in den Finger.

Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der 34-Jährige in den Polizeiarrest gebracht. Hier beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und weiterer Delikte gegen den 34-Jährigen.

Der 34-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0880 - Polizei ermittelt nach Leistungserschleichung und anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Innenstadt - Am Samstag (13.06.2026) wollten zwei Fahrkartenkontrolleure einen 16-Jährigen in der Straßenbahn kontrollieren. Aufgrund dessen aggressiven Verhaltens wurde die Polizei hinzugerufen.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Fahrscheinprüfer den 16-Jährigen in der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Königsplatz. Bei der Kontrolle zeigte sich der 16-Jährige unkooperativ und aggressiv, sodass die Polizei zur Unterstützung gerufen wurde.

Beim Eintreffen der Polizeistreife lag der 16-Jährige am Königsplatz auf dem Bahnsteig und schrie und schlug um sich. Als der 16-Jährige aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden sollte, leistete er massiven Widerstand und schlug einen Polizeibeamten ins Gesicht.

Als weitere Polizeistreifen zur Unterstützung hinzukamen, schlug der 16-Jährige einem weiteren Polizeibeamten ins Gesicht. Außerdem beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach und spuckte um sich.

Aufgrund der massiven Widerstandshandlung verlor der 16-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein und wurde sofort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Wieder bei Bewusstsein beruhigte sich der 16-Jährige auch im Krankenhaus kaum und spuckte weiter um sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme veranlasst. Er wurde schließlich in die Obhut seiner Mutter übergeben, die letztlich auch seine Fahrkarte vorzeigen konnte.

Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und weiterer Delikte gegen den 16-Jährigen.

Der 16-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.