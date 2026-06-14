NÜRNBERG. (562) Am Samstagabend (13.06.2026) biss ein Mann im Nürnberger Stadtteil St. Johannis einen Polizeibeamten in den Finger. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls lieferten die Beamten den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.



Da gegen den 24-jährigen deutschen Staatsbürger ein Haftbefehl wegen eines Deliktes nach dem Betäubungsmittelgesetz bestand, suchte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West die Wohnadresse des Mannes im Stadtteil St. Johannis auf. Dort trafen sie den 24-Jährigen an und eröffneten den Haftbefehl.

Daraufhin reagierte der 24-Jährige sprunghaft aggressiv, beleidigte die Beamten und spuckte sie an. Bei der anschließenden Fesselung biss der 24-Jährige einen Beamten derart heftig in einen Finger, dass dieser später in einem Krankenhaus versorgt werden musste und seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Der 24-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss sich zudem wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold