870. Zurückliegende Festnahme nach Graffiti – Schwabing

Bereits am Dienstag, 21.04.2026, gegen 20:00 Uhr, befand sich eine Streife der 3. Einsatzhundertschaft (USK) in Schwabing, als ihnen eine verdächtige Person auffiel, die gerade einen Postkasten beschmierte. Als der Mann die Polizeibeamten bemerkte, versuchte er zu Fuß zu fliehen, konnte nach kurzer Verfolgung jedoch eingeholt und festgenommen werden.

Bei dem Mann handelte es sich um einen 16-jährigen Münchner mit deutscher Staatsangehörigkeit, welcher anschließend zur örtlichen Polizeiinspektion verbracht wurde.

Auf erste Nachfrage gab der 16-Jährige an, schon mehrfach seinen Schriftzug an verschiedenen Örtlichkeiten in der Stadt angebracht zu haben. In der Nähe des Tatortes konnten noch drei weitere Schmierschriften festgestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I durchsuchten Polizeibeamte das Zimmer des 16-Jährigen, wo sie Graffiti-Skizzen mit dem gleichen Schriftzug auffinden konnten.

Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 16-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 geführt.

871. Pkw-Fahrer verletzt Radfahrer nach Streit – Hadern

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 09:50 Uhr, befuhren ein 25-Jähriger mit seinem Pkw BMW und ein 58-Jähriger mit seinem Fahrrad (beide Deutsch mit Wohnsitz in München) den Hönigschmidplatz stadtauswärts, als es auf Höhe Haus-Nr. 5 zu einem Streit zwischen den beiden kam.

Während des Streites kam es zu wechselseitigen Beleidigungen. Als der 58-Jährige die Beifahrertür des Pkw aufreißen wollte, fuhr der 25-Jährige zunächst davon. Anschließend wendete er jedoch und fuhr frontal auf den 58-Jährigen zu.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bremste der 25-Jährige kurz vor dem 58-Jährigen ab. Trotzdem kam es dann zu einem Zusammenstoß, wodurch der 58-Jährige verletzt wurde. Außerdem kollidierte der 25-Jährige mit einem geparkten Pkw.

Der 58-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Der Pkw des 25-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt und abgeschleppt.

Der 25-Jährige wurde zur Blutentnahme verbracht und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Der 58-Jährige wurde wegen Beleidigung sowie Bedrohung angezeigt.

Nach Rücksprache mit der Jour-Staatsanwaltschaft unterstützte ein Gutachter die Unfallaufnahme.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei München geführt.

872. Person nach Streit mit Pkw angefahren – Ismaning

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 22:10 Uhr, kam es in der Malteserstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei soll nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 36-jähriger Rumäne mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Mercedes mehrfach auf eine 40-Jährige (Staatenlos mit Wohnsitz in München) zugefahren sein.

Dabei stürzte die 40-Jährige, obwohl es zu keinem Zusammenstoß kam. Als ein 18-Jähriger versuchte der 40-Jährigen aufzuhelfen, wurde dieser von dem 36-Jährigen angefahren. Danach wendete der 36-Jährige, kollidierte mit einer dortigen Garage und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der 18-Jährige wurde wegen einer leichten Verletzung zur ambulanten Behandlung mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Der 36-Jährige konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Nähe seines Wohnortes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder entlassen, sein Pkw und Führerschein sichergestellt.

Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Die weitere Sachbearbeitung führt die Verkehrspolizei München.

873. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung – Hasenbergl

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 17:15 Uhr, befand sich eine 40-Jährige (ukrainisch mit Wohnsitz in München) auf einem Spielplatz an der Weitlstraße als sie einen Mann auf der Terrasse einer gegenüberliegenden Wohnung sah.

Als der Mann den Blickkontakt bemerkte, fing er an, seine Hose herunterzuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Daraufhin verständigte die 40-Jährige den Notruf der Polizei.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann (44 Jahre, Deutsch mit Wohnsitz in München) in seiner Wohnung antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach Verbringung zur örtlichen Polizeiinspektion, Durchführung der erkennungsdienstlichen und polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Dienststelle aus wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen exhibitionistischen Handlungen werden durch das Kommissariat 15 geführt.