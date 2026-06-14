IGENSDORF, LKR. FORCHHEIM. Ein Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus im Ortsteil Stöckach hat am späten Samstagabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 23 Uhr wurde der Brand in einem Wohnanwesen in der Hauptstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Sicherungskasten im Treppenhaus in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Ein Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Treppenhaus sowie Teile einer angrenzenden Wohnung nahmen durch das Feuer und die Rauchentwicklung erheblich Schaden. Die betroffenen Bereiche sind derzeit nicht bewohnbar.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Bamberg.