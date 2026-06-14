MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagnachmittag, 13. Juni 2026, ereignete sich im Karwendel, im Bereich des Schöttelturms nahe der Viererspitze bei Mittenwald, ein tragischer Bergunfall mit tödlichem Ausgang. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Murnau übernahm die Ermittlungen.

Am Samstag (13. Juni 2026) kletterte eine zweiköpfige Seilschaft, bestehend aus zwei 22-jährigen Männern, auf den sogenannten Schöttelturm bei Mittenwald im Karwendelgebirge.

Hierzu mussten anspruchsvolle und teils ausgesetzte Kletterstellen bewältigt werden. Nach Erreichen des Gipfels seilte sich der erste der beiden ab. Nach Abschluss dieser ersten Abseillänge beabsichtigte der später Verunfallte, den Weg in leichterem Gelände weiter seilfrei abzusteigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Felsausbruch, der als Halt diente. Der 22-Jährige stürzte ca. 130 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergwacht Mittenwald sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Die Seilschaft war für die geplante Tour entsprechend ausgerüstet.

Insgesamt waren zahlreiche Einsatzkräfte der Bergwacht Mittenwald, zwei Einsatzkräfte des KID-Berg und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Verstorbenen wurden ein Polizeihubschrauber sowie zwei Beamte der örtlich zuständigen Alpinen Einsatzgruppe hinzugezogen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch einen staatlich geprüften Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe West der Grenzpolizeiinspektion Murnau geführt.