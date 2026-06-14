ALTUSRIED. Am Samstag, 13.06.2026 gegen 23.20 Uhr, teilte ein Anwohner eine brennende Scheune in Altusried Mittelberg mit. Die sofort nach Brandentdeckung alarmierten Feuerwehren aus Altusried und Kimratshofen konnten trotz des schnellen und beherzten Eingreifens nicht verhindern, dass ein Großteil des Gebäudes nebst Inhalt zerstört wurde. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 60.000 Euro. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Für die Brandbekämpfung waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren vor Ort. Zudem waren zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kempten sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen – KDD)