MARKTL, LKR. ALTÖTTING. Am Samstagmorgen, 13. Juni 2026, kam es auf der Bundesstraße 12 im Bereich Marktl zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw verloren die drei Insassen des Pkw, darunter ein Kleinkind, ihr Leben. Die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet am Samstag (13. Juni 2026), gegen 05.11 Uhr, ein 46-jähriger Mann aus München, der mit seinem Pkw VW auf der Bundesstraße 12 in Richtung München unterwegs war, aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Sein Pkw kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden ungarischen Sattelzug, der von einem 50-jährigen ungarischen Staatsangehörigen gelenkt wurde.

In dem Pkw befanden sich neben dem Fahrer noch eine 44-jährige Frau sowie ein 2-jähriges Kind, beide ebenfalls aus München. Alle drei Insassen des Pkw wurden durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe wird bezüglich des Pkw auf etwa 8.000 Euro und bei der Sattelzugmaschine auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße 12 war im Bereich des betroffenen Streckenabschnitts bis Mittag gesperrt. Die Feuerwehren aus Altötting, Marktl, Niedergottsau, Stammham und Burghausen sowie die Autobahnmeisterei waren mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz. Ebenso waren der Rettungsdienst sowie mehrere Notärzte vor Ort.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Autobahnpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.