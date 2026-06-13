UNTERNEUKIRCHEN, LKR. ALTÖTTING. Am Dienstagabend, 9. Juni 2026, kam es im Bereich Unterneukirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nachdem eine Pkw-Fahrerin bei der Kollision zweier Fahrzeuge zunächst schwerste Verletzungen erlitten hatte, ist die Frau nun in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Polizeiinspektion Altötting übernahm die Ermittlungen.

Am Dienstag (9. Juni 2026), kurz nach 19.00 Uhr, befuhr eine 27-jährige Frau aus dem Landkreis Cham die B 299 von Altötting kommend in Richtung Garching an der Alz. Auf Höhe „Gasteig“ kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw mit Pkw-Transportauflieger.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Frau schwerst verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag sie wenige Tage nach dem Verkehrsunfall ihren schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort durch Rettungskräfte versorgt.

An dem Pkw der 27-Jährigen entstand Totalschaden. Der Lkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt. Hier wird von einem Sachschaden von ca. 50.000 Euro ausgegangen. Darüber hinaus wurden zwei geladene Pkw auf dem Auflieger leicht beschädigt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge sowie die Erstellung eines Gutachtens an.

Die beschädigten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen und die Fahrbahn wurde gereinigt.

An der Unfallstelle war unter anderem die Feuerwehr Unterneukirchen im Einsatz.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm die Polizeiinspektion Altötting die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.