KRAFTISRIED: Am Freitagabend führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Kempten mit Unterstützung der Polizeiinspektionen aus Kempten, Füssen, und Marktoberdorf sowie der Grenzpolizei Pfronten und den Zentralen Einsatzdiensten Kempten, der Bundespolizei Kempten sowie des Zolls eine Großkontrolle auf der B12 auf dem Parkplatz Vogelwirth durch. Der gesamte Verkehr in Richtung München sowie in Richtung Kempten wurde über den Parkplatz geleitet und kontrolliert.

Dabei wurde sowohl der Personenverkehr als auch der Schwerverkehr ganzheitlich entsprechenden Kontrollen unterzogen. Bei der Ausleitung und der Ausleuchtung der Kontrollstelle waren die Straßenmeisterei Kempten sowie das THW Kempten unterstützend im Einsatz.

Bei den Kontrollen wurden u. a. Verstöße wegen mangelnder Ladungssicherung und Überladung festgestellt. Drei Fahrzeugführer standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und konnten ihre Fahrt nicht fortsetzen. Ein Motorradfahrer wurde aufgrund einer Veränderung an der Abgasanlage die Betriebserlaubnis für sein Motorrad untersagt. Zudem kam es zu Fahndungstreffern aufgrund von Aufenthaltsermittlungen. Zollrechtliche Verstöße sowie eine manipulierte Abgasanlage eines Kleintransporters rundeten das Einsatzspektrum ab. (VPI Kempten)

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