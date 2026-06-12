0869 – Behördenübergreifende Schwerpunktkontrolle

Stadtbereich Augsburg – Am Freitag (12.06.2026), in der Zeit von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr, führte das Polizeipräsidium Schwaben Nord gemeinsam mit dem Zoll sowie der Stadt Augsburg behördenübergreifende Kontrollen im Stadtgebiet Augsburg durch. An der behördenübergreifenden Aktion waren rund 60 Beamte bzw. Mitarbeiter beteiligt.

Ziel der konzertierten Kontrollaktion war eine ganzheitliche Prüfung von Gewerbebetrieben.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte drei Betriebe, bei denen mehrere Verstöße u. a. nach dem Sozialgesetzbuch, Gaststättengesetz, dem Waffengesetz sowie der Gewerbeordnung festgestellt werden konnten.

Einer Bar wurde aufgrund fehlender Konzession der weitere Betrieb untersagt.

Die Behörden ermitteln nun wegen der vorliegenden Verstöße.