WOLFRATSHAUSEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Freitagvormittag, den 12. Juni 2026, ein Juweliergeschäft in Wolfratshausen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag (12. Juni 2026), gegen 11.00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf ein Raubüberfall auf einen Juwelier in der Straße Untermarkt in Wolfratshausen mitgeteilt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten zwei bislang unbekannte Männer die Geschäftsräume eines Juweliers. Einer der Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Angestellten zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Im Zuge der Tat kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinem Beuteschaden. Zudem wurden keine Personen verletzt.

Unter der Leitung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Wolfratshausen erfolgten mit Unterstützung umliegender Dienststellen sowie eines Polizeihubschraubers umfangreiche Fahndungsmaßnahmen. Diese führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Noch am Nachmittag übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die ersten Ermittlungen in diesem Fall. Dabei wurden die Ermittler vom Kriminaldauerdienst sowie vom Fachkommissariat für Spurensicherung unterstützt.

Zur Klärung der Tat bittet die Kriminalpolizei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung Täter 1: männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarze Haare, ausgeprägter Dreitagebart, dunkle/schwarze Jacke, hellblaue weite Jeans, weiße Turnschuhe, führte ein schwarzes Mobiltelefon mit sich;

Beschreibung Täter 2: männlich, ca. 170 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Jacke mit silbernem Reißverschluss, dunkles Shirt, olivgrüne Hose, schwarze Schuhe, auffällige silberne Uhr;

Wer hat am Freitag, den 12. Juni 2026, im Zeitraum von ca. 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr im Umfeld Untermarkt in Wolfratshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer hat im Vorfeld der Tat in dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat in der Nacht von Donnerstag, 11. Juni 2026, auf Freitag, 12. Juni 2026, zwei türkischsprachige Männer aufgenommen oder beherbergt?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.