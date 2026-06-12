BÜCHENBACH / ROTH. (561) Wie am Donnerstag (11.06.2026) mit Meldung 558 berichtet, sprach ein bislang unbekannter Mann zwei Mädchen auf dem Radweg zwischen Büchenbach (Lkrs. Roth) und Kühedorf aus einem Pkw heraus an. Der Mann meldete sich nun bei der Polizei. Hinweise auf ein mögliches strafbares Handeln ergaben sich nicht.



Gegen 18:30 Uhr waren die beiden Mädchen auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 5 zwischen Büchenbach und Kühedorf unterwegs und sammelten dort Blumen. Ein unbekannter Mann sprach die Kinder aus einem silbernen Pkw heraus an. Die Mädchen gingen richtigerweise auf die Ansprache nicht ein.

Als der Mann seinen Pkw in der Nähe des Radwegs abstellte, rannten die beiden Mädchen davon und wandten sich an zwei entgegenkommende Radfahrer. Diese kümmerten sich sofort um die Kinder und warteten gemeinsam mit ihnen auf den zwischenzeitlich verständigten Vater. Der Mann fuhr unterdessen mit seinem Pkw davon.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der Presseveröffentlichung meldete sich nun der Fahrer des Pkw bei der Polizei. Hierbei ergaben sich keine Hinweise, welche auf ein mögliches strafbares Handeln schließen lassen würden. Offenbar lag dem Ansprechen der Kinder ein Mißverständnis zugrunde. Der veröffentlichte Zeugenaufruf wird hiermit widerrufen.

In diesem Zusammenhang betont die Schwabacher Kriminalpolizei, dass sich die Kinder trotz dem vorliegenden Mißverständnis absolut richtig verhielten.

Erstellt durch: Michael Petzold