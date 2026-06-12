Pörnbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, 12.06.2026_In den heutigen frühen Morgenstunden kam es in einer Garage in Pörnbach zu einer Verpuffung. Ein 17-jähriger Auszubildender, der auf dem elterlichen Anwesen Reparaturarbeiten an einem Rasenmäher durchführte, erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik eingeliefert werden. Eine akute Lebensgefahr besteht laut Auskunft der Ärzte derzeit nicht. Zwei Bekannte (18 und 19 Jahre alt), die dem Jugendlichen zur Unglückszeit Gesellschaft leisteten, zogen sich bei dem Brandfall ebenfalls leichte Verletzungen zu. Sie konnten noch vor Ort medizinisch behandelt werden. Die auf das Knallgeräusch aufmerksam gewordene hinzueilende Mutter des 17-Jährigen erlitt einen Schock. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Klärung des Unglücksherganges übernommen.

Der Integrierten Leitstelle wurde um 1 Uhr morgens eine Explosion in Pörnbach mitgeteilt. Sie alarmierte daraufhin ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften, darunter Rettungsdienst mit Notarzt, Rettungswagen und Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehren Pörnbach, Puch und Reichertshofen an den Unglücksort.