0865 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Haunstetten – Am Mittwoch (10.06.2026), im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Brahmsstraße.

Der Sachschaden an dem blauen Seat beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0866 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Innenstadt – Am Freitag (12.06.2026), gegen 00.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw die Prinzregentenstraße.

Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der 26-Jährige besitzt die afghanische Staatsbürgerschaft.

0867 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Kriegshaber – Am Donnerstag (11.06.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus der Handtasche einer 54-Jährigen in der Stenglinstraße.

Die Handtasche befand sich in einem unversperrten Büroraum.

Trotz einer Kartensperrung kam es zwischenzeitlich zu zwei Geldabhebungen.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und weiteren Delikten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.