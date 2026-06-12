LAPPERSDORF. LKR. REGENSBURG. Am Donnerstag, 11. Juni, gegen 16 Uhr, wurde in einer Wohnunterkunft im Ortsteil Kareth ein Brand festgestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen bestehen Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Eine 35-jährige Syrerin bemerkte am Donnerstag, 11. Juni, gegen 16 Uhr, den Brand in dem Gebäude im Ortsteil Kareth der Gemeinde Lappersdorf und verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits selbstständig erloschen. Personen wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führten am Brandort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Nach den bislang vorliegenden Ermittlungsergebnissen deuten die ersten Erkenntnisse auf eine vorsätzliche Tatbegehung hin. Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen eine bislang unbekannte Person und dauern an.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet Personen, die am Donnerstag, 11. Juni, im Zeitraum um 16 Uhr im Bereich einer Wohnunterkunft im Ortsteil Kareth im Bereich der Straßen: Pfälzer Weg, Hauptstraße, Blütenstraße, Pfarrer-Zauß-Straße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. Nr.: 0941/506-2888 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht am 12. Juni um 12:53 Uhr